Водители не знали: секретная функция солнцезащитных козырьков в авто

Автомобиль / © Pixabay

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Солнцезащитный козырек в автомобиле больше чем просто элемент для защиты от солнца. Оказалось, что это обычное устройство имеет неожиданную функцию, удивившую многих водителей.

Об этом пишет Автопилот.

Оказывается, обычный солнцезащитный козырек может делать больше, чем просто защищать от прямого солнца. Его можно возвращать для блокировки боковых лучей, что явилось неожиданным открытием для многих водителей.

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Солнцезащитные козырьки, установленные в автомобилях, имеют больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. Помимо привычной защиты от солнца через лобовое стекло, их можно использовать для блокировки боковых солнечных лучей. Для этого достаточно опустить козырек и повернуть его в сторону бокового окна или растянуть, если конструкция предполагает такую возможность.

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