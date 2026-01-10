ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

Водители открыли странный, но действенный способ защитить лобовое стекло от льда

Водители поделились неожиданным способом, который помогает сохранить лобовое стекло чистым даже в мороз.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Лед на лобовом стекле

Лед на лобовом стекле / © Фото из открытых источников

Зимние утренники часто начинаются для водителей с борьбы со льдом на лобовом стекле. Однако автоэксперты уверяют: избежать обледенения можно еще с вечера — и без специальных средств.

Об этом сообщило издание Mirror.

Специалисты компании LeaseCar советуют воспользоваться обычным луком. Его нужно разрезать пополам и протереть лобовое стекло перед тем, как оставить автомобиль на ночь. По словам экспертов, натуральные масла создают тонкий защитный слой, который мешает влаге намерзать и разрушает иней в процессе образования.

Этот способ подтверждают и в компании Motor Match. Там объясняют, что лук действует как естественный барьер, уменьшая сцепление льда со стеклом.

В соцсетях водители делятся и другими методами борьбы со льдом. Один пользователь Reddit советует накрывать лобовое стекло пластиковой панелью с магнитами или использовать стеклоомыватель с высоким содержанием спирта. Другие рекомендуют прогревать авто несколько минут, применять пластиковый скребок, а не воду, или просто накрывать стекло полотенцем на ночь.

Часть пользователей предупреждает: горячая вода в мороз может повредить стекло. Поэтому самыми безопасными остаются механические методы очистки и специальные чехлы для лобового стекла, которые предотвращают образование льда и снега.

Напомним, обледенелые дороги зимой превращают управление авто в испытание. Эксперты назвали простой шаг, который помогает избежать потери контроля.

Дата публикации
Количество просмотров
248
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie