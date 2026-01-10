Водители открыли странный, но действенный способ защитить лобовое стекло от льда

Лед на лобовом стекле / © Фото из открытых источников

Зимние утренники часто начинаются для водителей с борьбы со льдом на лобовом стекле. Однако автоэксперты уверяют: избежать обледенения можно еще с вечера — и без специальных средств.

Об этом сообщило издание Mirror.

Специалисты компании LeaseCar советуют воспользоваться обычным луком. Его нужно разрезать пополам и протереть лобовое стекло перед тем, как оставить автомобиль на ночь. По словам экспертов, натуральные масла создают тонкий защитный слой, который мешает влаге намерзать и разрушает иней в процессе образования.

Этот способ подтверждают и в компании Motor Match. Там объясняют, что лук действует как естественный барьер, уменьшая сцепление льда со стеклом.

В соцсетях водители делятся и другими методами борьбы со льдом. Один пользователь Reddit советует накрывать лобовое стекло пластиковой панелью с магнитами или использовать стеклоомыватель с высоким содержанием спирта. Другие рекомендуют прогревать авто несколько минут, применять пластиковый скребок, а не воду, или просто накрывать стекло полотенцем на ночь.

Часть пользователей предупреждает: горячая вода в мороз может повредить стекло. Поэтому самыми безопасными остаются механические методы очистки и специальные чехлы для лобового стекла, которые предотвращают образование льда и снега.

