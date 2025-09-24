Водители рискуют остаться без прав из-за неправильных шин

Шины / © Фото из открытых источников

В Украине готовят новые строгие правила по использованию шин, которые могут привести к лишению водительских прав. Планируются жесткие требования к обязательной установке зимней или всесезонной резины в соответствующий период, а также штрафы до 8,5 тысяч гривен за нарушение.

Новые правила касаются правильно подобранной резины для автомобиля во время зимнего сезона.

Законопроект предусматривает, что водитель, который установит неподходящие шины, может получить штраф до 8,5 тысяч гривен. В случае повторного нарушения — возможно временное или полное лишение права управления транспортным средством.

Сейчас документ находится на стадии разработки и еще требует принятия Верховной Радой Украины. Эксперты предупреждают водителей заранее позаботиться о правильном выборе шин, чтобы избежать штрафов и потери прав.

