Водители с лишним весом имеют повышенный риск пострадать во время ДТП

Водители с лишним весом имеют повышенный риск пострадать во время ДТП

Ученым удалось доказать, что более тучные водителям нужно быть значительно внимательнее за рулем.

Ученые провели ряд различных автомобильных тестов. Они показали, что пожилые люди с избыточным весом имеют повышенный риск серьезно пострадать в ДТП.

Общественная организация автомобилистов ADAC проанализировала большинство краш-тестов и выявила новую группу риска для водителей. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Серьезно пострадать в автомобильной аварии могут: люди с избыточным весом, особенно высокие и пожилые, хуже защищены в автомобилях, чем другие люди. Это сумел доказать эксперт по авариям Фолькер Санднер из технического центра ADAC в Ландсберге, Германия.

Для того, чтобы доказать свою теорию, ученые использовали специальные манекены разных размеров: высокий мужчина — 1,91 м и весом 99 кг, пожилая женщина с ростом 1,61 м, весом 73 кг, худощавая женщина ростом — 1,51 м, весом 48 кг и напоследок – полный мужчина ростом 1,88 м и весом 125 кг.

Следует заметить, что такое испытание стоит немало, стандартный манекен стоит 200 тысяч евро, а вот за каждую специальную модель пришлось выложить по 1 миллиону евро.

Эти тесты показали, что именно во время самого популярного, лобового столкновения на скорости 50 километров в час, тучные люди получают больше травм. Напряжение в животе значительно увеличивается, что приводит к серьезным травмам. Также существует риск более серьезных травм других участков тела.

Напомним, что автоматические системы контроля внимания водителей признаны неэффективными – исследование.