Водители срочно должны проверить фары, иначе могут лишиться прав: подробности

Если не заменить фары после первого штрафа, можно остаться без водительских прав на несколько месяцев.

В Украине лишение прав на вождение транспортного средства является одним из самых жестких наказаний за нарушение ПДД. Многие считают, что это возможно только после серьезных инцидентов, таких как ДТП или создание аварийной ситуации. Однако на самом деле даже за мелкие нарушения, как неправильная настройка фар, можно лишиться прав или даже транспортного средства.

Об этом пишет Твоя Машина.

Юристы предупреждают, что в Украине использование некоторых типов фар на автомобилях может оказаться незаконным. Это касается ксеноновых, галогенных и светодиодных фар, если они не являются частью штатной комплектации. Такое нарушение карается по статьям 121 ч.1 или 122 ч.2 КУоАП, и штраф может составить 340 или 510 гривен. Если водитель после оплаты штрафа не заменит фары и продлит их эксплуатацию, следующим наказанием будет увеличение штрафа и лишение прав на несколько месяцев.

Ксеноновые или галогенные фары эффективно освещают дорогу в темное время суток, что делает их популярными среди водителей. Однако с другой стороны такие фары могут слепить водителей встречного транспорта, что увеличивает риск ДТП. Именно эта проблема является основной причиной запрета на использование таких видов оптики.

Напомним, в Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев. Более того, новые изменения произошли и в правилах оформления ДТП. В свою очередь, юристы рассказали, как избежать штрафа за ПДД.