Водители в Украине массово обезвреживают системы контроля скорости — эксперты МВД разработали противодействие

В Украине работает около 70 тысяч камер видеонаблюдения, однако система работает без единого установленного стандарта, что существенно снижает ее эффективность в противодействии правонарушениям.

Украинские водители изобрели способ обмануть камеры автофиксации, чтобы не платить штрафы, обезвреживая систему контроля скорости. Они резко снижают скорость перед камерами и снова превышают ее после проезда. Но эксперты МВД вместе с народными депутатами разработали законопроект, который внесет изменения в контроль скоростного режима.

Об этом говорится в сообщении newsyou.info.

"Новая система предусматривает измерение средней скорости транспортного средства между двумя пунктами наблюдения. Если средняя скорость превышает норму, то автоматическая система будет выявлять нарушения, что сделает невозможным манипуляции с торможением перед камерами", — говорят эксперты.

Собранные видеоматериалы играют решающую роль в раскрытии 9 из 10 преступлений, а также помогают идентифицировать российских военных преступников на оккупированных территориях.

МВД намерено быстро принять законопроект, чтобы повысить эффективность системы контроля скорости и сделать невозможным обход правил дорожного движения.

Напомним, что украинские водители могут получить штрафы за нарушение других автовладельцев. Автоматические штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами, поступают на имя того, на кого официально зарегистрирован автомобиль.

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