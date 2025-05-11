Водители впадают в ступор: что означает новый дорожный знак "белый ромб на синем фоне" (фото)

Преимущественно этот дорожный знак можно увидеть во Франции Фото: Interia

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Правила дорожного движения обновляются. А что касается дорожных знаков, то в их перечень вошел еще один. Он встречается достаточно редко в странах Евросоюза. Также о введении этого знака говорилось и в Украине.

Издание Interia пишет об этом со ссылкой на специалистов.

«Водители нередко не успевают обновлять знания о нововведениях и, сталкиваясь с новыми знаками, впадают в ступор. Как, например, с квадратным символом с белым ромбом на синем фоне», — говорится в материале издания.

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Знак для водителей белый ромб на синем фоне.

Водителям во внимание: что означает белый ромб на синем фоне.

Такой знак обозначает специальные полосы для карпулинга — совместных поездок. Местные власти стимулируют граждан к совместному использованию транспортных средств вместо индивидуальных поездок, чтобы разгрузить дороги и уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.

Чтобы законно передвигаться полосой с белым ромбом, в машине должно находиться не менее двух человек — водитель и хотя бы один пассажир. Также этими полосами могут использовать такси, автобусы и электромобили. Последним, однако, требуется специальная наклейка, подтверждающая нулевой уровень выбросов.

В частности, правительство Франции с помощью карпулинга пытается решить давно назревшую проблему. По подсчетам специалистов, лишь 3% французов практикуют совместные поездки.

Напомним, ранее речь шла о том, что есть несколько конкретных причин, по которым полиция имеет право остановить водителя.

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