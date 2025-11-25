Водительские ассистенты во время непогоды: тест показал опасность

Почему системы помощи водителю опасны в дождь и непогода

Реклама

Современные автомобили часто оборудуют разными электронными ассистентами для повышения безопасности на дороге. Однако эксперты предупреждают: в сильный дождь или в сложных погодных условиях полагаться на эти системы не всегда безопасно.

Об этом говорится в материале uamotors со ссылкой на исследование, проведенное на закрытом полигоне в Калифорнии.

Тесты показали, что системы автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения могут сбоить в непогоду. Так, на скорости 40 км/ч тормозная система не сработала в 17% случаев, а на скорости 56 км/ч — у трети тестов.

Реклама

Системы удержания полосы отклоняли автомобиль в 69% попыток, даже когда обе системы работали одновременно.

Причина кроется в работе камер и датчиков: вода, грязь и плохая видимость затрудняют определение разметки и других транспортных средств. При этом большинство систем не сообщают водителю о пониженной эффективности в реальном времени.

Эксперты советуют водителям:

регулярно очищать камеры и сенсоры;

следить за чистотой лобового стекла и состоянием щеток стеклоочистителей;

в дождливую погоду увеличивать дистанцию до предыдущего автомобиля и отказаться от круиз-контроля.

«Главное правило: даже самые современные электронные помощники не заменят бдительность и здравый смысл за рулем», — говорят специалисты.

Реклама

Напомним, зимние условия и гололедица существенно усложняют движение и приводят к ДТП на дорогах, поэтому водителям следует обращать особое внимание на предупреждающие знаки.