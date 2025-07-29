Водительское удостоверение не отображается в "Дії" - как это исправить

Водительское удостоверение / © Министерство цифровой трансформации

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Для того, чтобы получить водительское удостоверениев виде онлайн-документа, нужно обновить свои данные в реестре. Это можно сделать как лично, обратившись в сервисный центр МВД, так и дистанционно — несколькими способами.

Об этом пишет Ацто.24.

Сначала нужно написать заявление об уточнении данных водительского удостоверения и отправить его в Региональный сервисный центр МВД по месту выдачи документа. Адреса центров можно найти на сайте Главного сервисного центра, выбрав соответствующий регион. Заявление должно быть адресовано начальнику регионального сервисного центра, а пример его заполнения доступен на сайте.

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К заявлению необходимо приложить копии следующих документов:

обе стороны водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины (первая и вторая страницы паспорта или обе стороны ID-карты);

страницу паспорта с регистрацией места жительства (или справку о регистрации);

копию идентификационного кода налогоплательщика.

Заявление можно подать разными способами. Например, в бумажном виде по почте, но в этом случае каждая копия документов должна быть заверена личной подписью заявителя со словами «Согласно оригиналу», а также проставлены инициалы, фамилия и дата заверения. Или же обращение можно отправить в электронной форме с электронной цифровой подписью, добавляя качественные фотокопии документов с разрешением не менее 200 dpi.

В Главном сервисном центре МВД предупреждают, что в реестре не сохраняются фото водителей, которые получили удостоверение до 2013 года. Из-за этого после обработки заявления в онлайн-кабинете водителя документ будет отображаться без фотографии. В то же время в приложении «Дія» фото может загрузиться автоматически из Единого государственного демографического реестра, но присылать фото или его скан не нужно.

Если же вы хотите, чтобы ваше водительское удостоверение в онлайне отображалось вместе с фото, нужно лично обратиться в любой сервисный центр МВД для обмена удостоверения. Там администратор сделает фото на месте, поэтому приносить его с собой не нужно.

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Иногда граждане получают отказ в обновлении данных удостоверения. Основные причины могут быть следующие:

неправильно заполненное заявление или приложены некачественные сканкопии, или документы не те, что нужно;

поддельные документы;

информация в документах не совпадает с данными в госреестрах (например, лицо сменило фамилию, имя или место жительства, но не обновило удостоверение);

отсутствие в госреестрах документа заявителя, требующего обновления (часто это касается документов, выданных до 2013 года).

Все обращения рассматриваются работниками региональных сервисных центров МВД в соответствии с законом в течение 30 календарных дней. Обновление данных является бесплатным. Если дистанционно обновить удостоверение не удается, необходимо лично обратиться в ближайший удобный сервисный центр МВД.

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить международное водительское удостоверение украинцы всего за 5 рабочих дней. В Главном сервисном центре МВД объясняли, какие документы нужно подготовить и на что обратить внимание при оформлении.