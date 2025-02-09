Водителям будут платить 21 500 грн в месяц за отказ от автомобиля: подробности

В Европе активно борются с отрицательным влиянием автомобилей на окружающую среду, применяя разные методы мотивации для водителей отказаться от использования неэкологического транспорта. Одним из таких способов является денежное вознаграждение за пользование общественным транспортом.

Об этом пишет ТВОЯ МАШИНА.

В Вене стартует акция "Öffi-Wette", организованная компанией Wiener Linien. 40 избранным домохозяйствам будут платить по 500 евро ежемесячно (около 21 500 гривен), если они вместо автомобилей будут использовать автобусы и трамваи. Заявки на участие можно подавать до 16 февраля 2025 года.

С мая водители должны отказаться от личных автомобилей на три месяца. Они могут пользоваться общественным транспортом, электросамокатами или каршерингом. Проект поддерживается местным университетом, чтобы доказать, что общественный транспорт не только экологически чистый, но и экономически выгодный выбор. Для участия в акции жители Вены должны быть старше 21 года, иметь водительские права категории B и собственный автомобиль.

Напомним, в Украине планируют ввести штрафы для водителей, чей транспорт влечет за собой значительный уровень шума.

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