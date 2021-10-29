Водителям дали советы, как безопасно передвигаться при плохой видимости и тумане

Эта погода – одно из наиболее рискованных упражнений, которые приходится осваивать автомобилистам.

Водителям рассказали, как безопасно передвигаться при плохой видимости и тумане.

Об этом говорится в Ассоциации Безопасности Эксплуатации Транспорта в Facebook.

Отмечается, что управление в тумане – одно из наиболее рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Впрочем, туман, в отличие от гололеда, сугробов, ям и других типичных дорожных препятствий, не мешает давить на газ и увеличивать скорость.

Иак, соблюдение разрешенной скорости – первый ответ на вопрос, как нужно ездить в туман. Вы должны двигаться так, чтобы видимого расстояния вам хватило для экстренной остановки. В светлое время в тумане транспорт заметен хуже, чем ночью, потому что в темноте фары и фонари виднее.

Дальний свет в тумане обычно лишь вредит, подсвечивая мелкие капельки воды, из которых состоит туман, он создает перед капотом белую непроглядную стену. Поэтому эффективнее всего – это противотуманные фары. Впрочем помочь может и ближний свет, при соответствии его регулирования. И хотя днем фары вряд ли позволят вам хорошо рассмотреть дорогу, они сделают ваше авто заметным для других участников движения.

В загородных поездках в густом тумане, в свою очередь, помощником может стать включенный GPS-навигатор, экран которого будет подсказывать общее направление движения, предстоящие повороты и транспортные развязки.

Если вы решили переждать туман, не стоит парковаться на обочине. Лучше припарковать автомобиль на обустроенной стоянке АЗС или на другом объекте придорожного сервиса, чтобы расстояние было как можно дальше от проезжей части.

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