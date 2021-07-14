Водителям дали важнейшие советы по замене тормозной жидкости в авто

Это позволит обезопасить себя на дороге и избежать дорогостоящего ремонта.

Автомобилистам дали важнейшие советы по замене тормозной жидкости в машине.

Об этом сообщает AutoOboz.

Тормозная жидкость, как и любая другая техническая жидкость имеет свой срок службы. Впоследствии ее потребительские свойства ухудшаются, и, несмотря на герметичность системы, в ней со временем увеличивается процентное содержание воды. При нагревании вода испаряется и может создавать паровые "пробки". Они приводят к увеличению хода педали тормоза, снижению эффективности торможения и даже к полному отказу тормозов.

Еще одна важная причина замены тормозной жидкости заключается в том, что при увеличении процента содержания воды увеличивается ее агрессивность по отношению к тормозной системе. Она начинает со временем разъедать и разрушать гидравлические компоненты. Поэтому гораздо выгоднее и дешевле вовремя заменить ТЖ, чем тратить солидную сумму на ремонт или замену гидравлического блока.

Так, по мнению специалистов, замену тормозной жидкости необходимо выполнять не реже раза в два года или каждые 30-40 тысяч км.

Если автомобиль не оснащен системой стабилизации и другими подобными системами, замену ТЖ и прокачки тормозной системы можно выполнить самостоятельно или на любом СТО. Если же автомобиль имеет систему ESP или ASR, потребуется специальное оборудование, которое есть на фирменных и специализированных сервисных станциях. Оно позволит не только выполнить замену ТЖ, но и провести диагностику эффективности работы тормозной системы.

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