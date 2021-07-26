Водителям дали важные советы, как уберечь автомобиль от перегрева в жару

Водителям дали важные советы, как уберечь автомобиль от перегрева в жару

Это поможет избежать серьезных проблем.

Автомобилистам дали важные советы, как сохранить машину от перегрева в жаркую погоду.

Об этом рассказали в патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

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Как известно, автомобиль в сильную жару нагревается, особенно когда владелец его оставляет припаркованным на самом солнцепеке. Сесть в такую машину потом становится невозможно, а некоторые части авто могут быть повреждены.

В первую очередь, рекомендуется оставлять автомобиль в тени. Если это недоступно, то стоит воспользоваться этими советами:

накройте панель приборов и переднюю часть автомобиля от солнечных лучей – можно использовать светоотражающую шторку, разместив ее под лобовым стеклом. По возможности закрывайте также задние и боковые стекла;

для защиты всего кузова стоит использовать чехол-накидку. Он сохранит не только салон, но и лакокрасочное покрытие авто. Ткань должна быть светлая и во возможности – пропускать воздух;

если автомобиль перегрелся, то прежде, чем включать кондиционер, нужно проветрить салон – так удастся избежать резкого перепада температур;

проверяйте двигатель. Перегрев чаще всего говорит о недостаточном уровне охлаждающей жидкости или о ее низком качестве. Поэтому. в первую очередь нужно заглянуть в расширительный бачок и при необходимости – долить жидкость;

во время парковки на жаре забирайте из салона и багажник чувствительные к температуре предметы – аптечку с лекарствами, пластиковые игрушки, зажигалки, аэрозольные баллончики, продукты и газированную воду;

не забывайте, что под солнцем нагревается не только салон, но и шины. Нагретую резину, которая соприкасается с расплавленным асфальтом, может просто разорвать горячий воздух в середине колес. Поэтому летом необходимо уменьшать давление в камерах и регулярно его проверять.

Ранее был составлен список проблем, которые могут возникнуть с автомобилем летом.

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