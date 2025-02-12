Водителям грозит штраф до 52 000 грн за отвлечение от руля: что нужно знать

В Украине жесты на дороге, такие как поздравление или благодарность водителям, являются нормой, в то время как во многих странах за это можно получить штраф.

Об этом пишет "Автотема".

В Великобритании, если водитель отвлекается от руля, чтобы махнуть рукой, его могут оштрафовать на сумму от 100 до 200 фунтов стерлингов (около 5 200 — 10 400 грн), поскольку закон требует, чтобы руки оставались на руле.

В случае, когда махание рукой за рулем вызовет аварию или создаст опасность на дороге, водителю грозит серьезное наказание, включая штраф до 1000 фунтов стерлингов (приблизительно 52000 грн).

Власти Великобритании объясняют, что даже незначительное отвлечение водителя может привести к серьезным аварийным ситуациям, поэтому в критических ситуациях необходимо сохранять максимальную концентрацию и контроль над транспортным средством. Водители, часто путешествующие за границу, должны учитывать различные правила дорожного движения в других странах и быть максимально осторожными за рулем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водители могут получить штраф в 1700 гривен за эксплуатацию автомобиля без бампера, если он является частью конструкции машины. Бампер обеспечивает безопасность при ДТП и не только украшает автомобиль.

Читайте также: