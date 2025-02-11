Водителям грозит штраф в 1700 гривен за отсутствие одного элемента: о чем речь

В Украине водители не имеют права эксплуатировать автомобиль без бампера, если он является частью его конструкции. Бампер не только украшает машину, но и играет немаловажную роль в обеспечении безопасности при ДТП.

Об этом пишет Автотема.

Согласно пункту 31.4.7.e ПДД, ездить без бампера запрещено, кроме случая, когда он был поврежден или потерян во время движения. В этом случае разрешается движение к месту ремонта или стоянки, но только с включенной аварийной сигнализацией.

Если водитель ездит без бампера, ему грозит штраф 340 гривен (ч.1 ст. 121 КУоАП). Хотя это наказание для многих кажется небольшим, повторное нарушение может вызвать штраф от 850 до 1700 гривен и лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Кроме штрафа за отсутствие бампера, водитель может получить дополнительный штраф за отсутствие номерного знака, обычно размещаемого на бампере. Штрафы составляют 850 гривен за первое нарушение и 1700 гривен за вторичное, а также могут быть назначены общественные работы или конфискация автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о том, что штраф за пьяную езду не будут применяться к некоторым категориям водителей и рассказывали, кого это касается.

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