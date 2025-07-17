Водителям грозят безумные штрафы за шум: известные суммы

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В Верховной Раде появился законопроект №9564, который может существенно ударить по водителям с тюнингом, а особенно мотоциклистам, создающим чрезмерный шум. Водителей будут штрафовать на 17 тысяч гривен, а сумма за повторное нарушение может составить 34 тысячи.

Об этом сообщает «Твоя Машина».

Штраф — это не все

Согласно тексту документа, за нарушение предусмотрен не только штраф. Более того, водителей могут лишить прав на срок от трех до шести месяцев.

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Предложение считают целесообразным. Да, люди рассказали, что испытывают из-за чрезмерного шума в городе. К примеру, киевлянин Артем является ветераном ВСУ, он живет рядом с трассой, где каждое лето ревут мотоциклы.

«Когда ночью над головой летает „двойка“ на прямых трубах — это не свобода. Это издевательство», — говорит он.

Его слова поддержала и психолог Елена из Харькова. Она объяснила: громкие звуки в стрессовых условиях — это триггер.

«Особенно для детей и людей после фронта», подчеркнула специалист.

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Именно поэтому борьба с чрезмерным шумом важна. Не следует забывать и о дронах-камикадзе, которые вызвали у людей стойкий страх перед резкими звуками.

Напомним, в Украине продолжаются рейдовые проверки на дорогах. Так, за перевозку пассажира без лицензии водителям грозит штраф до 30 тысяч гривен.

Один из протоколов инспекторы составили на нарушителя во время проведения рейдовой проверки в Кировоградской области. Они остановили транспортное средство, которое предоставляло услуги перевозки пассажиров легковым автомобилем по заказу.

«В ходе проверки документов, на основании которых осуществляется перевозка пассажиров, было установлено, что владелец ТС не является субъектом хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на осуществление такой деятельности», — пояснили в Укртрансбезопасности.

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На владельца машины был составлен соответствующий протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Сумма штрафа будет определяться судом, он может составлять от 17 000 до 34 000 грн.