Водителям на заметку: из-за "неподходящей" обуви можно получить штраф 11 000 гривен

В Украине нет ограничений по выбору одежды и обуви водителями, но в некоторых странах этот вопрос регулируется строгими правилами, и за неподходящую обувь могут оштрафовать.

Об этом пишет издание "Твоя машина".

В Испании местные власти борются с водителями, которые садятся за руль в шлепанцах, сланцах или туфлях на высоком каблуке. Если полиция заметит такую обувь, штраф может составить 250 евро (около 10 800 гривен).

Испанские эксперты по безопасности дорожного движения объясняют, что неудобная обувь может помешать водителю правильно реагировать в экстренных ситуациях. Также бывают случаи, когда сланцы застревают между педалями, что делает автомобиль неуправляемым.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство экономики Украины обнародовало перечень легковых автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2025 году. Сумма сбора – 25 тыс. грн.

Читайте также: