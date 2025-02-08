Водителям на заметку: названа кнопка, которая предотвращает угон авто

Важно знать, как правильно парковать машину, чтобы сделать невозможным ее угон.

Проблема угона автомобилей в Украине значительно обострилась, особенно с начала войны. Статистика показывает резкое увеличение угонов не только в прифронтовых регионах, но и по всей стране. Поэтому автовладельцам следует принять меры по защите своего имущества.

Об этом рассказал американский механик Скотти Килмер, передает Express.

По его словам, использование стояночного тормоза значительно снижает риск угона автомобиля. Воры неохотно угоняют машины, где "ручник" опущен до конца, а если еще и оставить авто на передаче, то сдвинуть его будет почти невозможно.

Для обеспечения лучшей безопасности автомобиля на ровной поверхности рекомендуется переключать коробку передач на первую, а при парковке под уклоном носом вниз – на заднюю. Такая мера помогает заблокировать двигатель и ведущие колеса, что усложняет возможность угона транспортного средства.

Эксперты также рекомендуют использовать видимые средства защиты, такие как блокировщик руля и сигнализация. В сочетании с использованием "ручника" эти меры значительно повышают уровень безопасности и снижают риск угона авто.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли менять старые водительские удостоверения.

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