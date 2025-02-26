Водителям на заметку: популярная ошибка при использовании навигатора

Многие водители укрепляют смартфон с навигатором по центру приборной панели, однако автомеханики предостерегают, что это может негативно влиять как на автомобиль, так и на телефон. Особенно опасно размещать его у дефлекторов климат-контроля, поскольку это может привести к поломке смартфона и сбоям в системе авто.

Об этом пишет Твоя машина.

Основные риски неправильного расположения телефона в машине:

Сбои в работе климат-контроля. Современные автомобили оснащены датчиками температуры, регулирующими климатическую систему. Если телефон нагревается из-за работы или потока горячего воздуха, датчики могут передавать неправильные данные, поэтому система начнет работать некорректно.

Перегрев и возможный выход из строя смартфона. Постоянное воздействие теплого или холодного воздуха может быстрее изнашивать аккумулятор. Особенно опасно это зимой – обдув горячим воздухом может вызвать вздутие батареи и даже ее детонацию.

Повышенный риск аварийной ситуации Неправильное размещение смартфона может вынуждать водителя опускать взор во время движения, что увеличивает риск аварии. Телефон лучше размещать на уровне глаз, чтобы минимизировать отвлечение от дороги.

Альтернативные варианты крепления смартфона:

Установить держатель на уровне глаз, например, сбоку на передней панели.

Если телефон крепится на дефлектор, выключите автоматический режим климата и направьте поток воздуха на стекло и ноги.

Напомним, хоть зима и завершается, погода все еще может принести несколько неожиданностей. Но весна уже не за горами, поэтому сейчас самое время начать подготовку автомобиля к новым условиям. Это не только вопрос внешнего вида вашего авто, но и его техническое состояние, что важно для безопасности.