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Водителям напомнили об обязательном платеже, который нужно оплатить до 31 марта

Водителям напомнили об обязательном платеже, который нужно оплатить до 31 марта

Водители должны оплатить хранение номерных знаков в МВД / Фото: Дрогобычский городской совет

Автовладельцам, хранящим номерные знаки в сервисном центре МВД, необходимо оплатить услугу хранения до 31 марта 2025 года.

Для водителей, которые хотят сохранить любимый номерной знак при продаже авто, есть специальная услуга хранения номеров в сервисном центре МВД, поскольку самостоятельно хранить их не разрешается.

Об этом пишет Автотема.

Имеющие сохраненный номерной знак в сервисном центре МВД должны успеть произвести оплату до 31 марта 2025 года, иначе эти знаки будут уничтожены начиная с 1 апреля этого года по постановлению Кабмина №795.

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают, что хранение номерных знаков является платной услугой. Стоимость составляет 10,80 грн в сутки (с НДС), а сам срок хранения определяется автовладельцем.

Для оплаты за хранение номерных знаков необходимо обратиться в сервисный центр МВД лично или через уполномоченного представителя для оплаты квитанции. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом в Кабинете водителя, где нужно выбрать срок продления хранения и произвести оплату.

Перевод номерных знаков из одного подразделения МВД в другое не предусмотрен законодательством. Однако владелец может закрепить номерной знак за родственниками, такими как дети или супруги, при предоставлении документов, подтверждающих родственные связи, например, свидетельства о рождении или браке.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины утвердил новые правила, касающиеся индивидуальных номерных знаков на автомобиль.

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