Водителям назвали существенный недостаток большинства современных автомобилей

И он может привести к аварии.

Автомобилистам назвали существенный недостаток большинства современных машин.

Так, шведский институт дорожных исследований (VTI) провел эксперимент, который показал, что современные автомобили способны сильно "утомить" водителя и расслабить его во время движения. Причина тому — электронные ассистенты.

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Почти все марки автомобилей сегодня предлагают различные системы, которые могут автоматически контролировать газ, торможение и рулевое управление на определенных участках дороги (функции автоматического торможения, удержания на полосе движения, адаптивный круиз-контроль и прочее). Такие помощники позиционируются производителями как средства, которые помогают водителю в дороге, делают вождение более удобным, а главное — более безопасным. Но шведы установили, что не все так однозначно.

В институте VTI устроили небольшой "пробег" от города Линчепинг в город Грена (расстояние — почти 90 км, время в пути — чуть больше 1 часа). В нем приняли участие 80 автомобилистов, а сами "заезды" проводились днем ​​и ночью. Во время поездок ученые следили за состоянием каждого участника эксперимента, чтобы определить, как вождение в сочетании с электронными помощниками влияет на усталость организма водителя в зависимости от времени суток. Для этого они измеряли частоту сердечных сокращений, размер зрачка, частоту моргания и т.п. В качестве подстраховки у каждого автомобилиста был сопровождающий, который в случае непредвиденной ситуации должен был взять управление на себя (но, к счастью, обошлось без эксцессов).

В итоге, выяснилось, что днем ​​системы помощи не оказали существенного влияния на утомляемость водителя. А вот в ночное время — наоборот. Из-за накопившейся усталости драйверы позволяли себе расслабиться и, в какой-то степени, потерять бдительность.

В целом, это исследование показало, что технологии — это хорошо, но водитель всегда должен оставаться сосредоточенным, даже если на его борту совершенные системы помощи, так как нередко возникают ситуации, когда человеку крайне необходимо вмешаться в работу автомобиля (ряд аварий с участием автопилота Tesla показали это наглядно). В связи с этим шведы делают акцент на том, что вместе с такими помощниками в оснащение авто обязательно должен входить контроль за усталостью водителя.

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