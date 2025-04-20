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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Водителям объяснили, почему перед долгими поездками обязательно нужно съедать лимон

Лимон может помочь водителям не уснуть за рулем.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Лимоны

Лимоны / © Freepik

Эксперты рекомендуют водителям перед долгими поездками съедать кусочек лимона, и это может значительно улучшить безопасность на дороге.

Об этом пишет mmr.

На длительных маршрутах основной опасностью для водителей не совсем идеальные погодные условия или состояние дорог, а сонливость, особенно ночью или после изнурительного дня. Лимон благодаря своему выразительному кислому вкусу и аромату стимулирует нервную систему и быстро придает ощущение бодрости.

В отличие от кофеиновых напитков или энергетических средств, лимон не вызывает резких перепадов энергии или повышения давления. Всего один кусочек этого фрукта способен пробудить организм и облегчить концентрацию на дороге.

Кислый вкус лимона активирует рецепторы, посылающие сигнал к мозгу: «Внимание!» В результате организм производит небольшую дозу адреналина, что помогает сохранить ясность ума и уменьшает вероятность засыпания за рулем.

Лимон также помогает:

  • Улучшить дыхание, освежая дыхание и дезинфицируя полость рта;

  • Нормализовать кровообращение, что особенно важно при длительном сидении;

  • Устранить тошноту, которая может возникнуть во время поездок по извилистым или горным дорогам.

Однако следует помнить: лимон не является панацеей. Если вы сильно устали или чувствуете сонливость, лучше остановиться и отдохнуть. Если даже после перерыва не чувствуется улучшение, лучше перенести поездку. Безопасность всегда на первом месте.

Кусок лимона перед поездкой — простой, но эффективный трюк для поддержания бдительности на дороге.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителям объяснили, как правильно выключать автомобиль.

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