Водителям раскрыли секрет экономии топлива, который скрыт на панели приборов (фото)

Секретная кнопка в авто / © Mashyna.com.ua

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Одна маленькая кнопка на панели автомобиляможет существенно снизить расход топлива. Речь идет о кнопке внутренней циркуляции воздуха. Она есть практически в каждом авто и имеет вид значка с машинкой и закрученной стрелкой.

Об этом пишет издание ТВОЯ МАШИНА.

Суть в том, что при включении этой функции кондиционер не втягивает воздух извне, а рециркулирует уже охлажденный воздух в салоне. Это позволяет системе охлаждения работать эффективнее, не перегружая двигатель и не расходуя лишнее топливо. Звучит просто — и действительно работает.

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Особенно актуально это летом: когда садитесь в раскаленное авто, сперва охладите салон, включив кондиционер и рециркуляцию. Через несколько минут температура снизится значительно быстрее, чем при обычном режиме.

Однако не забывайте о правильном использовании в других условиях. В дождь стоит переключиться на внешнюю циркуляцию и подать воздух на стекло — это быстро уберет конденсат. Зимой рециркуляцию лучше выключать, чтобы стекло не обледенело. А в пробках включенная внутренняя циркуляция станет барьером для вредных газов с улицы. Этот простой ход помогает не только экономить, но и улучшает комфорт в поездках.

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