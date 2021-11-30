Водителям рассказали, без чего нельзя ездить зимой на автомобиле

Водителям рассказали, без чего нельзя ездить зимой на автомобиле

Этот список точно не будет лишним.

Автомобилистам рассказали, без чего не желательно ездить зимой на машине.

Об этом рассказали в Auto.Bigmir.net.

Как известно, езда по дорогам Украины зимой иногда бывает сложной. Опытные водители уже знают, какой стандартный набор нужно иметь обязательно, а вот новичкам нужно тщательно укомплектовать свой автомобиль.

Зимняя резина

Как только на дорогах Украины начинаются первые зимние осадки, а температура падает до нуля, водителям нужно позаботиться об обуви для своего железного коня. Резина должна быть по сезону.

Можно использовать и всесезонную, но нужно помнить, что она не очень подходит для езды по заснеженным дорогам за городом.

Рабочий аккумулятор

Для многих аккумуляторов, зимние перепады температур становятся настоящим испытанием. Если вы не уверены в работе этого агрегата и ранее уже бывали проблемы, то стоит провести диагностику аккумуляторной батареи. А потом решить вопрос с обслуживанием или заменой.

Новые дворники

Старые дворники, которые уже начали скрипеть или оставлять полосы во время дождя, заменить нужно однозначно. Если вы имели с ними проблемы летом и осенью, то пора с ними расстаться.

Можно обойтись заменой резинки, если ваша модель авто такое допускает. Однако новые дворники не стоят очень дорого, ваша безопасность намного дороже.

Щетка со скребком

Чистить снег с автомобиля лучше всего, когда он свежий и мягкий. Если снег на машине вас застал врасплох и к утру он стал уже твердым, то вам поможет специальная щетка со скребком. Большое количество снега стоит убрать не только с капота и стекол, но и с крыши.

Лопата

Небольшую лопату стоит иметь в багажнике автомобиля не только зимой. Однако без нее справиться во время снегопадов будет очень трудно. С ее помощью вам придется не только откапывать машину во дворе, но и возможно – на трассе, во время сильных заносов и метелей.

Надеемся, что все это у вас есть и ваше путешествие будет безопасным.

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