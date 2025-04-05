Водителям рассказали, что делать, если пришел чужой штраф за нарушение ПДД

Штраф / © УНИАН

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В случае передачи авто другому лицу ответственность за нарушение ПДД несет именно владелец. Однако есть механизм, позволяющий доказать, что за рулем находился другой водитель.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД Украины.

Ключевым способом избежать штрафов за нарушение ПДД, которые совершили другие водители на вашем автомобиле, является оформление статуса «должного пользователя». Это официальная процедура, благодаря которой физическое лицо, фактически управляющее транспортным средством, но не являющееся его владельцем, становится ответственным за нарушение. В таком случае все штрафы зафиксированы камерами автофиксации или иным образом будут поступать не владельцу авто, а находившемуся за рулем.

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Оформить должного пользователя совсем не сложно — для этого предусмотрено несколько способов. Если вам удобно лично, обратитесь в ближайший сервисный центр МВД. Если предпочитаете онлайн-форматы — воспользуйтесь электронным «Кабинетом водителя». А еще проще — сделать это прямо из смартфона через приложение «Действие». Все варианты равнозначны и позволяют назначить водителя официально.

Перед оформлением надлежащего пользователя онлайн убедитесь, что у вас все готово. Во-первых, в «Кабинете водителя» должно быть добавлено ваше свидетельство о регистрации авто. Во-вторых, у человека, которому вы передаете машину, должно быть водительское удостоверение нужной категории. И в-третьих, при заполнении заявки вам понадобятся контактные данные обеих сторон — электронные почты, номера телефонов, а также идентификационный код будущего пользователя.

Благодаря цифровым подписям процедура может быть проведена дистанционно — обеим сторонам не обязательно находиться в одном месте. После успешного согласования заявки в электронных документах должного пользователя появляется техпаспорт на автомобиль. Срок действия такого соглашения определяется сторонами самостоятельно. При необходимости статус может быть досрочно прекращен как владельцем, так и водителем. Данная процедура позволяет значительно упростить разрешение спорных ситуаций с нарушениями ПДД и перераспределить ответственность на фактических нарушителей.

Онлайн-назначение должного пользователя — это не только быстро, но и дистанционно. Подписать заявку обеим сторонам можно со своего смартфона или компьютера с помощью цифровой подписи. После подтверждения техпаспорта появится в электронных документах водителя. Стороны сами выбирают срок действия назначения, а в случае необходимости могут в любой момент отменить его. Такой подход позволяет не только передавать автомобиль без лишних хлопот, но и честно распределять ответственность за возможные нарушения правил дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на украинских дорогах встречается дорожный знак с тремя автомобилями, что он означает.