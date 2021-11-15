Водителям рассказали, как бюджетно поддерживать чистоту в салоне автомобиля: действенные советы

Лучшие лайфхаки для того, чтобы ваша машина всегда выглядела чисто и опрятно.

Каждый автомобилист, любящий свой автомобиль хочет, чтобы его "железный конь" был чистым и блестящим. Если постоянно ездить на автомойки и в детейлинг сервисы, то вместе с грязью будут пропадать и ваши деньги. Так что делать в этом случае?

Итак, как держать свою ласточку чистой и не сделать дыру в семейном бюджете. Об этом говорится в DailyMail.

Вот к примеру у вас дома уже давно лежит оконный ракель, так вот, вы знали, что его можно использовать и для салона автомобиля и не для окон, как вы могли подумать, а для ковров. Как рассказывают опытные лайфхакеры, этот инструмент может вытягивать волосы и шерсть животных из коврикового покрытия. Мусор будет прилипать к резиновому лезвию и вы сможете легко убрать его из своей машины.

Силиконовые формы для кексов. Этот нужный атрибут на кухне может пригодиться и для автомобилиста. Все просто, вставляете их в подстаканники и теперь они играют немаловажную защитную роль. Даже если что-то вытечет из стакана, вы лёгким движением руки вытягиваете форму и у вас все чисто.

Как удалить устаревшие пятна из ткани? Все просто, используйте пену для бритья. Да-да, обычную пену. Наносите ее прямо на пятно, берете жесткую щетку и втираете ее в сиденье. Несколько минут ждете и можете вытирать влажной тряпкой или салфеткой.

Мутные фары очень ухудшают внешний вид автомобиля. Ведь чаще всего люди смотрят именно на переднюю часть автомобиля. Чтобы вернуть им красоту, можно попытаться почистить их обычной зубной пастой. Конечно естественный износ она убрать не сможет, но налет уберет. Если вы когда-то гуляли на автобазаре и видели автомобили, которые там продают, то вы точно видели их приборные панели. Они блестят как солнышко летним днем – это заслуга химии. Если хотите более натуральное решение, тогда вам нужна бутылка оливкового масла и тряпка - хорошо натираете и все.

Зима уже рядом и ваши коврики окажутся в зоне риска. Чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, конечно, нужно вытряхивать ноги, но это на 100% не спасет. Чтобы отмыть грязь и вернуть коврики к жизни, записывайте ингредиенты волшебного зелья: стакан обычного моющего средства разбавляем двумя стаканами воды. Втираем щеткой и потом просто смываем и все.

Ранее ТСН Авто рассказывал о том, как избежать непредсказуемых приключений в гололед на автомобиле.

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