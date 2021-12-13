Водителям рассказали, как максимально эффективно использовать обогреватель в машине

Эти лайфхаки помогут передвигаться более удобно.

Как известно, в холодное время года садиться в салон автомобиля – удовольствие сомнительное. Чтобы согреть салон машины, недостаточно просто прогреть двигатель – надо понимать, как правильно настроить систему климат-контроля, можно также использовать подогрев сидений и рулевого колеса.

О том, как максимально эффективно использовать обогреватель в машине рассказал старший директор по тестированию автомобилей в американской организации Consumer Reports (CR), ранее работавший над климатическими системами (также известными как HVAC) для крупного автопроизводителя, Джейк Фишер, передает UBR.

Современным автомобилям не нужно долго разогреваться перед стартом, но если они стоят заведенные без движения, то на это уйдет заметно больше времени.

"Чем раньше вы двинетесь, чем раньше заработает двигатель, тем раньше он начнет выделять тепло, которое согреет пассажиров", – посоветовал эксперт.

Если в автомобиле есть автоматический климат-контроль, то можно настроить систему на нужную температуру и машина будет прогреваться так же быстро, как если бы повернуть ручку на максимум. Система работает так же, как термостат в доме: она может определять температуру воздуха, задуваемого в кабину, и как только выходящий воздух становится достаточно горячим – увеличивается скорость вентилятора.

Повышение температуры и вентилятора до максимума приводит только к принудительной подаче большого количества холодного воздуха пассажирам.

Для большинства людей кондиционер означает холодный воздух. Но на самом деле эта кнопка на приборной панели управляет компрессором кондиционера, который выполняет очень важную задачу при падении температуры, а именно осушает воздух. Его выключение может вызвать запотевание стекол автомобиля.

"Даже если вам нужен теплый воздух из вашей системы, включение кондиционера охлаждает поступающий воздух до температуры чуть выше нуля, но затем он повторно нагревается перед тем, как попасть в кабину. Это сделано для удаления влаги из воздуха, которая в противном случае скапливалась бы на холодном стекле, ухудшая обзор", – отметил Фишер.

Когда наружная температура опускается ниже точки замерзания, компрессор кондиционера отключается.

Интуитивно у водителя может возникнуть соблазн нажать кнопку "рециркуляция", чтобы сохранить теплый воздух в салоне, но ведь важнее свежий воздух в салоне – это не позволит окнам запотевать.

"Мы выдыхаем водяной пар, и это может вызвать запотевание окон. Чем больше людей в машине, тем хуже становится", – подчеркнул старший директор по тестированию автомобилей в CR.

При перевозке нескольких пассажиров может быть сложно предотвратить запотевание окон – выделяется больше водяного пара, который может оседать на стеклах – можно слегка приоткрыть окна, чтобы они оставались чистыми. Если же окна сильно запотели, нужно использовать режим "размораживание". Он автоматически включает кондиционер и высокую скорость вентилятора, направляя теплый сухой воздух на лобовое стекло и часто на передние боковые окна.

Хотя водителю может быть удобно, если обогреватель настроен только на низкую скорость вращения вентилятора, эта низкая настройка может не обеспечить достаточного потока воздуха, чтобы согреть людей сзади. Чтобы помочь им, целесообразно повысить скорость вращения вентилятора, даже если это означает, что водителю придется немного снизить температуру для комфорта.

Некоторые автовладельцы не хотят часто использовать кондиционер летом, чтобы сэкономить топливо (и, соответственно, деньги). Хорошая новость в том, что зимой тепло – бесплатное (не касается электромобилей).

"Тепло вырабатывается двигателем и если вы его (тепло) не используете, оно просто выйдет через радиатор", – подытожил Фишер.

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