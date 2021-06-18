Водителям рассказали, как можно быстро охладить воздух в салоне автомобиля

Эти "лайфхак" действительно полезны.

Автомобилистам рассказали, каким образом можно быстро охладить воздух в салоне машины.

Так, для начала рекомендуется открыть все окна и двери авто, это позволит свежему воздуху моментально проникнуть внутрь салона. Если такой способ не изменил ситуацию, то следует открыть одну переднюю и одну заднюю дверку, находящихся по диагонали друг от друга и сделать одной из них пару движений из стороны в сторону.

Затем нужно завести автомобиль и запустить вентилятор внутри салона. Следующим действием является активация кондиционера, главное не возвращать поток холодного воздуха на нагретое лобовое стекло — таким образом можно спровоцировать появление трещины от перепада температуры.

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Охладить лобовое стекло можно, использовав стеклоомывающую жидкости. Если облить стекло холодной водой, то температура в салоне снизится и поток воздуха с воздуховода будет прохладнее.

Заключительный совет от специалистов — начало движения с открытыми окнами или люком. Свежий воздух с улицы разбавит душный воздух салона.

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