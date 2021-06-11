Водителям рассказали, как уменьшить расход топлива в авто: названы пять способов

Часто это является ключевым фактором в выборе машины.

Водителям назвали пять эффективных способов экономии топлива в автомобиле.

Об этом сообщает AutoOboz.

Так, иногда эта составляющая существенно влияет на выбор машины. Однако есть выход и для тех, у кого уже есть любимая машина и они не хотят ее менять.

Конечно, если вы тюнинговали свою машину, сознательно хотели сделать ее более привлекательной и потратили на это определенные средства. Такой совет может не понравиться, однако, если вы действительно хотите сэкономить на топливе, то придется снять дополнительные детали. Кенгуринг, защита порогов, высокие антенны и даже поперечные рейлинги на крыше с багажником и дополнительное зеркальце на боковом зеркале ухудшают аэродинамику и тормозят автомобиль. Из-за этого двигатель больше работает и поглощает больше топлива.

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Двигателю нужно иметь полный доступ к воздуху и топливу, чтобы он дополнительно не нагружался. Когда у вас забиты воздушный и топливный фильтры, эффективность агрегата уменьшается. Поэтому стоит проверить и при необходимости заменить эти детали.

Известным способом расходовать меньше топлива является движение накатом. Не используя акселератор и тормоза во время езды с горы, вы сможете немного сэкономить. Предварительно проверьте давление в шинах и накачайте их так, как написано в инструкции по эксплуатации. Это позволит машине легко катиться. Если там указано 2,4 атмосферы или даже 3 на задних колесах при загруженном багажнике, не стоит переживать. Для инструкции точно все проверяли и расход топлива "по паспорту" измерялся именно с таким давлением. Если он меньше, расход топлива возрастает.

Любой груз влияет на разгон автомобиля и делает большей степень деформации шин в области пятна контакта. Поэтому стоит проверить, не перевозите ли вы лишние вещи, и избавиться от них.

Наиболее экономичные режимы движения – это 90 км/ч на автостраде и 70 км/ч в городе (где это разрешено). Также можно ехать за грузовиками, которые движутся с такой же скоростью. Так вы будете находиться в воздушном мешке, и сопротивление встречного потока воздуха будет минимальным.

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