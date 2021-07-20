Водителям рассказали, когда нужно менять тормозные колодки в авто

Потеря контроля за этим может привести к не самым лучшим последствиям.

Автомобилистам дали советы по замене тормозных колодок в машине.

Как правило, эффективность работы тормозной системы во многом зависит от технического состояния колодок, которые прижимаются к диску или барабану колеса при нажатии на педаль. Они оснащены накладками, которые постепенно стираются и в какой-то момент приходят в негодность.

Реальный срок эксплуатации деталей может быть различным и зависит от многих факторов. Поэтому каждый автомобилист должен следить за тормозными механизмами колес и четко определять, когда менять колодки. Чтобы контролировать износ накладок, не обязательно ездить на СТО, проверку можно выполнить самостоятельно.

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Тормозная колодка представляет собой основание из толстого металла с прикрепленной к нему накладкой, сделанной из фрикционного материала. Составляющими в нем выступают каучук, графит и минеральные волокна, скрепленные технологическими смолами. Как часто менять эти важные для безопасной езды детали, указано в инструкции по эксплуатации авто. Обычно производители легковых машин рекомендуют соблюдать между заменами следующие интервалы:

на автомобилях постсоветских стран предусматривается установка новых деталей через 10-15 тысяч км пробега;

на иномарках, чьи запчасти традиционно качественнее, интервал составляет от 15 до 25 тысяч км;

отдельная категория это мощные спортивные машины, где замена производится каждые 5-10 тысяч км.

Практика показывает, что передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, чем задние, поэтому изнашиваются быстрее. Автолюбителям не стоит полностью полагаться на рекомендации в техническом паспорте, поскольку на износ накладок влияет множество факторов.

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Ускоряют износ колодок и перевозки груза. Следовательно, возникает вопрос, сколько служат колодки системы тормозов в реальной жизни. Диапазон пробега достаточно широк от 5 до 45 тысяч км в зависимости от марки авто и степени влияния указанных факторов. Вот почему важно самостоятельно отслеживать состояние накладок.

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