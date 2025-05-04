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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Водителям рассказали, можно ли садиться за руль после употребления безалкогольного пива

Безалкогольное пиво содержит от 0,05% до 0,1% алкоголя, что может привести к ошибочному тесту на алкотестере.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Водитель

Водитель / © pixabay.com

Безалкогольное пиво считается популярным выбором среди водителей, желающих насладиться пивом, не нарушая закон и не влияя на свою способность управлять транспортным средством.

Об этом пишет Автотема.

Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Содержание алкоголя в безалкогольном пиве варьируется от 0,05% до 0,1%, что является результатом естественного процесса брожения, а также это минимальное количество может влиять на организм человека. Наркологи и полицейские предупреждают, что даже такое количество алкоголя может влиять на результат алкотеста, если водитель только что выпил безалкогольное пиво.

Организм требует 15-20 минут для переработки спирта, однако это время может увеличиться, если пить несколько банок или иметь замедленный метаболизм. Это может привести к тому, что при остановке полицией алкотестер обнаружит даже незначительное содержание алкоголя в организме.

Поэтому, хотя безалкогольное пиво и выглядит как безопасный вариант для водителей, есть риск того, что после его употребления остаточный алкоголь может обнаружить на алкоголе.

Напомним, ранее мы писали о том, когда нужно прекращать пить пиво. Дело в том, что с определенного возраста этот напиток не лечит, а калечит.

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