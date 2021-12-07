Водителям рассказали, на сколько растет потребление топлива в авто зимой

Водителям рассказали, на сколько растет потребление топлива в авто зимой

Частицу энергии забирают дополнительные опции.

Автомобилистам рассказали, на сколько растет потребление топлива в зимний период.

Об этом говорится в AmperCar.

Как известно, современные моторы в этом плане обладают преимуществами по сравнению с карбюраторными двигателями. Актуальные силовые агрегаты способны готовить топливную смесь в зависимости от температуры окружающего воздуха. Но при минусовых температурах для старта и прогрева двигателя все равно нужно больше топлива, чем летом.

Сразу после запуска силового агрегата водитель обычно включает печку и кондиционер, чтобы прогреть и просушить салон, а также убрать лед из стекла. Эта процедура требует примерно 179 Вт или 0,2 литра топлива в час. Сгустившееся от холода масло в трансмиссии и редукторе снижает экономичность потребления топлива на 3–5%.

Определенную часть энергии забирают дополнительные опции. К примеру, обогрев зеркал, кресел и стекла. По приблизительным подсчетам 100 Вт мощности в общей сложности отнимают примерно 0,1 литра на 100 км пути. Наиболее прожорливым является электрообогрев ветрового стекла. Ему нужно 800 Вт – это примерно 0,81 литра топлива в час. Ближний свет потребляет 125 Вт, что составляет около 0,12 литра в час.

На расход топлива влияет и состояние дорожного покрытия. По снегу и грязи сопротивление колес машины увеличивается, а значит, и растет потребление топлива.

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