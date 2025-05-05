Водителям рассказали о "секретной кнопке", которая в жару поможет охладить салон авто (фото)

Панель авто / © Pixabay

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Летнее солнце может сделать поездки в автомобиле тяжелыми, особенно когда температура на улице превышает 30 градусов, а салон авто становится раскаленным. В такие моменты можно почувствовать, как кондиционер пытается бороться с горячим воздухом и не всегда может справиться с этой задачей. Однако есть секретная кнопка, позволяющая сделать этот процесс гораздо более эффективным — это кнопка «рециркуляции воздуха».

Об этом пишет «Автопилот».

Как она работает? Как только вы включаете кондиционер, он охлаждает воздух внутри автомобиля. Но вместо того чтобы постоянно захватывать горячий воздух извне, нажатие кнопки рециркуляции позволяет вентилятору использовать уже охлажденный воздух. Это значительно облегчает работу кондиционера и позволяет быстрее получить желаемую температуру в салоне. Кнопка рециркуляции очень полезна в жаркие дни, ведь за счет ее использования кондиционер не вынужден работать на максимальной мощности, что может сэкономить даже горючее.

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Эта функция также пригодится тем, кто страдает сезонными аллергиями. Используя рециркуляцию, вы заблокируете попадание пыли извне, что делает поездку более комфортной для людей с аллергией.

В более современных моделях автомобилей функция рециркуляции включается автоматически вместе с кондиционером, но знание ее ручного использования остается важным для каждого водителя. С помощью этой простой кнопки вы можете не только улучшить эффективность охлаждения, но и сэкономить энергию и время, получая прохладу в вашем автомобиле гораздо быстрее.

Напомним, ранее мы писали о том, что есть секретная кнопка на зеркале заднего вида.