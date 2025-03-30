Водителям рассказали о "секретной" кнопке на зеркале заднего вида: для чего она

Водители узнали о малоизвестной кнопке

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На автомобильном зеркале есть маленькая кнопка, которая не всем известна, но имеет полезную функцию для совершенствования вождения.

Об этом пишет издание express.co.uk.

Это открытие получило известность благодаря TikTok, где объяснили, что только 5% людей знают об этих неизвестных функциях автомобиля.

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Отмечается, что задние фары автомобиля слишком яркие и слепят водителя ночью. Но достаточно нажать маленький ключик под зеркалом заднего вида, чтобы активировать антибликовую функцию.

Эту кнопку, похожую на выключатель, часто не обращают внимания, особенно в подержанных автомобилях. Однако функция автоматического затемнения очень полезна для вождения ночью.

Настраивая зеркало заднего вида, эта функция помогает избежать бликов от фар автомобилей сзади, обеспечивая лучшую видимость для водителя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила замены водительских прав.