Водителям рассказали, в каких случаях инспектор имеет право требовать страховой полис на автомобиль

Есть риск незаконно получить штраф.
Водителям рассказали, в каких случаях полиция имеет право требовать страховой полис на автомобиль.
Об этом рассказали в Дорожном адвокате.
Так, пункт 2.1 ПДД обязывает водителя иметь при себе водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис. В соответствии с пунктом 2.4 Правил дорожного движения, представитель полиции имеет право потребовать предъявить эти документы.
Но есть уточнения в законодательстве, которые ограничивают полномочия представителей полиции. В статье 16 Закона О дорожном движении говорится, что водитель должен предъявить документ о регистрации транспортного средства, страховой полис в случаях, предусмотренных законом.
Согласно пункту 21.2 статьи 21 закона Об обязательном страховании, документ предъявляется только при составлении полицией протоколов о нарушении ПДД и оформления ДТП.
Таким образом, проверка страховки полицией считается законной только в этих двух случаях.
Ранее рассказывалось о том, есть ли ответственность в случае отсутствия стикера страхового полиса на стекле авто.