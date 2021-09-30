Водителям рассказали, в каких случаях инспектор имеет право требовать страховой полис на автомобиль

Есть риск незаконно получить штраф.

Водителям рассказали, в каких случаях полиция имеет право требовать страховой полис на автомобиль.

Об этом рассказали в Дорожном адвокате.

Так, пункт 2.1 ПДД обязывает водителя иметь при себе водительское удостоверение, регистрационный документ на транспортное средство и страховой полис. В соответствии с пунктом 2.4 Правил дорожного движения, представитель полиции имеет право потребовать предъявить эти документы.

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Но есть уточнения в законодательстве, которые ограничивают полномочия представителей полиции. В статье 16 Закона О дорожном движении говорится, что водитель должен предъявить документ о регистрации транспортного средства, страховой полис в случаях, предусмотренных законом.

Согласно пункту 21.2 статьи 21 закона Об обязательном страховании, документ предъявляется только при составлении полицией протоколов о нарушении ПДД и оформления ДТП.

Таким образом, проверка страховки полицией считается законной только в этих двух случаях.

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