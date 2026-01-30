Водителям советуют натирать лобовое стекло картофелем: зачем это делать

Лобовое стекло / © Фото из открытых источников

Автоэксперты из Исландии напомнили водителям о необычном, но действенном способе борьбы с замерзанием и запотеванием лобового стекла автомобилей.

Об этом сообщило издание Express.

Итак, обрабатывать лобовое стекло предлагают разрезанным картофелем или луком. По словам специалистов, эти овощи помогают быстро растопить иней и уменьшают образование конденсата в холодное время года.

Метод приобрел популярность в соцсетях. Специалисты объясняют: картофель содержит природные сахара и крахмал, создающий тонкую защитную пленку на стекле. Она замедляет появление кристаллов льда и водяных паров, что может сократить время утреннего размораживания авто и улучшить видимость во время дождя.

Вместе с тем эксперты предостерегают, что овощи могут оставлять следы и пачкать поверхность, так что после натирания следует убедиться, что стекло не потеряло прозрачность. Водителям также напомнили об обязательном требовании: при выезде лобовое стекло и другие окна должны быть полностью чистыми.

