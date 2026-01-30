- Дата публикации
Водителям советуют натирать лобовое стекло картофелем: зачем это делать
Водителям предложили необычный способ защиты лобового стекла от инея и конденсата. Специалисты объяснили, как это работает.
Автоэксперты из Исландии напомнили водителям о необычном, но действенном способе борьбы с замерзанием и запотеванием лобового стекла автомобилей.
Об этом сообщило издание Express.
Итак, обрабатывать лобовое стекло предлагают разрезанным картофелем или луком. По словам специалистов, эти овощи помогают быстро растопить иней и уменьшают образование конденсата в холодное время года.
Метод приобрел популярность в соцсетях. Специалисты объясняют: картофель содержит природные сахара и крахмал, создающий тонкую защитную пленку на стекле. Она замедляет появление кристаллов льда и водяных паров, что может сократить время утреннего размораживания авто и улучшить видимость во время дождя.
Вместе с тем эксперты предостерегают, что овощи могут оставлять следы и пачкать поверхность, так что после натирания следует убедиться, что стекло не потеряло прозрачность. Водителям также напомнили об обязательном требовании: при выезде лобовое стекло и другие окна должны быть полностью чистыми.
Напомним, что зимой автомобиль страдает от частых холодных запусков и погрузки на электросистему. Эксперты дали советы водителям, как уберечь автомобиль от поломок.