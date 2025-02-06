Водителям запрещено использовать ремень безопасности: где и почему действуют такие правила

Не использование ремней безопасности может иметь серьезные последствия, но в некоторых ситуациях их можно не применять.

В начале каждого года в Швеции и других частях Скандинавии из-за замерзших многокилометровых озер строят временные ледовые дороги, которые могут сократить путешествие водителей на несколько часов. Однако для безопасного движения на таких дорогах действуют специальные правила.

Об этом пишет Auto Swiat.

Поэтому перед выездом на лед водители должны обязательно отстегнуть ремни безопасности, чтобы в случае опасности было легче покинуть транспортное средство.

Расстояние между автомобилями должно быть не менее 50 метров. Также остановка на озере строго запрещена, а максимальная скорость составляет 30 км/ч.

Каждый день специальные службы проверяют толщину льда, а отсутствие шлагбаума на въезде свидетельствует о том, что движение безопасно.

Также существуют ограничения по весу транспортного средства. В зависимости от колесной базы автомобили могут иметь максимальный вес от двух до четырех тонн.

Важно не превышать максимально разрешенную скорость, ведь на втором берегу водителя может ожидать полиция. Кроме того, высокие скорости могут создать волну во льду, которая в крайних случаях приводит к растрескиванию льда.

На авто должны быть шипованные покрышки или специальные скандинавские покрышки.

Хотя случаи потопления автомобилей, они редки и обычно происходят из-за нарушения запрета выезда на слишком тонкий лед.

Напомним, в Украине нет ограничений по выбору одежды и обуви водителями, но в некоторых странах этот вопрос регулируется строгими правилами, и за неподходящую обувь могут оштрафовать.

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