Водородный автомобиль Toyota смог проехать на одной заправке более 1300 км и установил мировой рекорд

Водородный автомобиль Toyota смог проехать на одной заправке более 1300 км и установил мировой рекорд

Mirai употребил во время поездки 5,65 кг водорода и проехал полностью без углеродных выбросов.

Toyota Mirai 2021 года попала в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее пройденное расстояние водородным автомобилем без дозаправки.

Об этом сообщили на сайте компании.

Во время путешествия Калифорнией модель проехала 1359 километров на одной заправке. Рядом присутствовали представители Книги рекордов, которые следили за соблюдение их строгих правил.

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Поездка продолжалась два дня. В первый автомобиль проехал 761 километров, а остальные — во второй. За поездку Mirai употребил в целом 5,65 кг водорода и проехал мимо 12 водородных станций даже без дозаправки. Машина ездила преимущественно во время движения в часы пик при температуре от 18 до 28 градусов Цельсия.

Отмечается, что она вообще не выбрасывала CO2. В то же время на том же расстоянии стандартный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания выдавал бы более 300 килограмм углерода. Единственным выбросом из автомобиля за это время была вода.

Знаковых результатов модели помогли достичь водители, которые владеют техникой гипермилирования, что оптимизировало работу Mirai при определенных погодных условий и условий вождения. Они также использовали некоторые основные советы по экономии горючего, которые может практиковать любой водитель.

Ранее сообщалось, что Toyota представила особую версию своего популярного автомобиля.

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