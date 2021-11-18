Volkswagen готовит покупателям обновленную версию бюджетного седана

Он построен на платформе популярной модели.

Компания Volkswagen вскоре представит рестайлинговую версию седана — Sagitar .

Об этом сообщает Inf.News.

Этот автомобиль будет представлен на рынке Китая. Volkswagen Sagitar, построенный на удлиненной платформе модели VW Jetta, является бестселлером в КНР.

В компании уверены, что после обновления его продажи станут еще выше. Судя по снимкам, от предшественника модель можно отличить по модернизированной радиаторной решетке, другой форме фар и задних фонарей, а также переделанным бамперам. Строится транспортное средство на модульной архитектуре MQB, предусматривающей поперечное размещение двигателя. Известно, что габариты седана в ходе обновления возрастут – длина достигнет 4 753 мм, а колесная база – 2 731 мм.

inf.news

В салоне производитель применил переделанную переднюю панель с дисплеем мультимедийного комплекса. Прямо перед водителем установлена виртуальная приборная панель, отличающаяся современной графике. Другие детали интерьера Sagitar знакомы по другим моделям Volkswagen. Но опубликованная фотография раскрывает еще одну особенность: немецкая новинка будет представлена, скорее всего, в сегменте бизнес-класса. На это указывают как кожаные сиденья, так и декоративная вставка, имитирующая дерево и пролегающая вдоль передней панели.

Заявлено, что Volkswagen оснастит Sagitar 12-дюймовым сенсорным монитором, системой распознавания жестов, климатической установкой с отдельными выходами для второго ряда сидений и комплексом помощи водителя во время движения по трассе.

Моторная гамма не изменилась. Седан в движение приводит 1,2-литровый двигатель мощностью 115 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Также доступна версия со 150-сильным агрегатом объемом 1,4 литра. Он связан с "роботом".

Что касается стоимости, то приобрести Volkswagen Sagitar можно будет от 17 500 долларов. Его должны показать во время открытия автосалона в Гуанчжоу 19 ноября.