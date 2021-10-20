Volkswagen ID.4 установил мировой рекорд Гиннеса: что удалось достичь электрокару

Автомобиль был в пути 100 дней и проехал более 56 000 километров.

Volkswagen ID.4 установил мировой рекорд Гиннеса за самое длинное путешествие электрокара в одной стране.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Его водителями были Райнер Зитлоу и Дерек Коллинз, управлявшие автомобилем в течение последних 100 дней. За это время они проехали 56 327 километров и посетили 628 дилерских центров Volkswagen в 48 штатах США.

carscoops.com

Таким образом они более чем вдвое превзошли предыдущий рекорд. Приз водителям вручили по возвращении в штаб-квартиру автопроизводителя в городе Херндон, штат Вирджиния, где они закончили свое путешествие.

"Побитие рекорда — это не только свидетельство надежности ID.4, но и фактической готовности национальной инфраструктуры зарядки", — сказал Зитлоу.

Он уже не первый раз установил рекорд езды на расстояние. Ранее он проехал с Аляски до Аргентины всего за 12 дней, а также от самой южной точки Африки до самой северной точки Европы всего за девять дней на автомобиле VW Touareg.

Ранее сообщалось, что водородный автомобиль Toyota смог проехать на одной заправке более 1300 км и установил мировой рекорд.

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