Volkswagen может отказаться от производства следующего поколения легендарной модели

Немецкая компания Volkswagen размышляет над тем, чтобы не выпускать следующее поколение культовой модели – Golf.

В частности, руководство компании считает, что следующее поколение Volkswagen Golf может быть слишком дорогостоящим, поэтому судьба самого популярного немецкого авто еще не решена.

Об этом сообщает Die Welt.

Новый Volkswagen Golf 9 должен появиться в 2027 или 2028 году. В то время в ЕС вступят в силу более жесткие экологические нормы "Евро-7", которые заставят существенно доработать двигатели внутреннего возгорания. Как следствие, стоимость этой модели может возрасти от 3 до 5 тысяч евро. А вот электрокары, напротив, подешевеют и не исключено, что сравнятся с бензиновыми аналогами в стоимости.

В таких условиях разработка Volkswagen Golf 9 может оказаться нерентабельной, особенно если учесть, что жизненный цикл модели будет короче, поскольку с 2035 года в Евросоюзе запретят продажу автомобилей с ДВС.

VW Group не считает двигатели внутреннего возгорания серьезной альтернативой электромобильности в среднесрочной перспективе. Новый глава бренда Volkswagen Томас Шефер ожидает значительного роста цен на автомобили в результате запланированной директивы ЕС по выбросам Euro 7.

"С маленьким автомобилем эти дополнительные расходы вряд ли можно покрыть. Поэтому мобильность начального уровня с двигателями внутреннего сгорания будет значительно дороже", — сказал он.

По словам Шефера, с 2025 года Volkswagen Group хочет вывести на рынок четыре электрические модели небольших автомобилей. Запас хода этих транспортных средств будет составлять не менее 350-400 км.

Добавим, что Volkswagen Golf – знаковая и популярная модель немецкой марки. С 1974 года выпущено около 40 миллионов автомобилей восьми поколений, то есть Golf стал даже более массовым, чем Volkswagen Beetle. Он также считается основателем автомобильного С-класса, который иногда называют "гольф-классом". Volkswagen Golf восьмого поколения дебютировал в 2019-м. Вскоре ему хотят провести плановый рестайлинг. Его проведут в 2023 или 2024 году, что позволит продлить жизненный цикл модели до 2028 года.

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