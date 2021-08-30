Volkswagen навсегда откажется от механической коробки передач: когда это произойдет

Сейчас "механика" есть почти =у 40% авто этой марки.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen принял решение навсегда отказаться от механической коробки передач.

Об этом говорится в AutoMotor und Sport.

Так, по данным немецкого журнала, на ключевых рынках в Европе, США и Китае моделей с тремя педалями не будет в 2030 году, а процесс планомерного отказа от ручных коробок передач запустят в 2023 году.

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Причины такого шага лежат на поверхности: накануне тотальной электрификации линейки в Вольфсбурге посчитали дальнейший выпуск механических трансмиссий просто нецелесообразным. Так, новое поколение среднеразмерного кроссовера Tiguan, чей дебют запланирован на 2023-й станет исключительно двухпедальным. Аналогичная судьба ждет также очередные поколения Golf и Passat.

Сокращение гаммы трёхпедальних Volkswagen позволит сэкономить на разработке версий с механической трансмиссией. В большинстве случаев ручную коробку передач заменят преселективных "роботом" DSG, хотя на некоторых рынках не исключены варианты с базовыми "автоматами" с гидротрансформатором.

Аналитики утверждают, что сейчас в Германии предлагают 5 838 спецификаций легковых автомобилей, а механическая коробка передач доступна для 1 870, то есть около трети всех имеющихся в продаже "легковушек" можно заказать с "ручкой". Пока марка Volkswagen является одним из сторонников традиционной трансмиссии — в линейке бренда для 139 комплектаций с 353 можно выбрать "механику". Сейчас "механика" есть почти в 40% машин Volkswagen.

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Важно отметить, что в отчете AutoMotor und Sport речь идет исключительно о легковых автомобилях, а коммерческие линейки грузовиков, микроавтобусов и минивэнов Volkswagen могут сохранить ручную коробку передач и после 2030 года.

Добавим, что в прошлом году от "механики" на легковых моделях полностью отказался Mercedes-Benz, в следующем году его примеру последует Aston Martin.

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