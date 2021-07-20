Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Volkswagen навсегда снимает с производства культовую модель

Volkswagen навсегда снимает с производства культовую модель

Associated Press

Перед своим уходом модель получит "прощальную" спецверсию.

Компания Volkswagen принял решение навсегда отказаться от выпуска американской версии Passat.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что эту модель снимут с производства к концу 2021 года, но прежде местным дилерам отгрузят 1973 автомобили в исполнении Limited Edition — количество экземпляров в лимитированной серии отсылает к году дебюта первого Passat в Германии. На выбор предложат четыре цвета кузова: красный, темно-зеленый, белый и черный.

В частности, 411 единиц будут цвет кузова Aurora Red Metallic и интерьер Titan Black (411 соответствует оригинальному производственному коду автомобиля). 423 единицы будут окрашены в Racing Green Metallic с интерьером Mauro Brown (423 — это код города Chattanooga в США, где производятся Volkswagen Passat). Еще 524 единицы будут чисто белыми с интерьером Mauro Brown (что означает дату открытия завода 24 мая 2011 года). 615 платиновых серых металлических моделей с интерьером Titan Black — это дань шести поколений импортируемых авто этой модели, одно поколение, собраны в Чаттануге, и в целом пять десятилетий продаж в США.

© autoevolution.com
autoevolution.com

В "прощальной" версии есть и другие особенности. Например, на дне подстаканников между передними креслами нанесены два рисунка: первый — это карта города Чаттануга, а второй — схема завода Volkswagen. На спинках водительского и пассажирского кресел надписи "1 of 1973" (порядковый номер автомобиля в серии) и "Chattanooga 2011". В списке оснащения указаны 18-дюймовые диски и подогрев сидений.

Стоимость VW Passat 2022 ограниченного выпуска стоит от 30 295 долларов США, плата за доставку — 995 долларов США. За цвет Aurora Red Metallic придется доплатить еще 395 долларов. Свое место на конвейере Volksagen Passat отдаст автомобилю с электрической силовой установкой и форматом кроссовера.

Ранее рассказывалось о том, что в Украину вернулся седан Volkswagen Passat.