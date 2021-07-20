Volkswagen навсегда снимает с производства культовую модель

Перед своим уходом модель получит "прощальную" спецверсию.

Компания Volkswagen принял решение навсегда отказаться от выпуска американской версии Passat.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что эту модель снимут с производства к концу 2021 года, но прежде местным дилерам отгрузят 1973 автомобили в исполнении Limited Edition — количество экземпляров в лимитированной серии отсылает к году дебюта первого Passat в Германии. На выбор предложат четыре цвета кузова: красный, темно-зеленый, белый и черный.

В частности, 411 единиц будут цвет кузова Aurora Red Metallic и интерьер Titan Black (411 соответствует оригинальному производственному коду автомобиля). 423 единицы будут окрашены в Racing Green Metallic с интерьером Mauro Brown (423 — это код города Chattanooga в США, где производятся Volkswagen Passat). Еще 524 единицы будут чисто белыми с интерьером Mauro Brown (что означает дату открытия завода 24 мая 2011 года). 615 платиновых серых металлических моделей с интерьером Titan Black — это дань шести поколений импортируемых авто этой модели, одно поколение, собраны в Чаттануге, и в целом пять десятилетий продаж в США.

autoevolution.com

В "прощальной" версии есть и другие особенности. Например, на дне подстаканников между передними креслами нанесены два рисунка: первый — это карта города Чаттануга, а второй — схема завода Volkswagen. На спинках водительского и пассажирского кресел надписи "1 of 1973" (порядковый номер автомобиля в серии) и "Chattanooga 2011". В списке оснащения указаны 18-дюймовые диски и подогрев сидений.

Стоимость VW Passat 2022 ограниченного выпуска стоит от 30 295 долларов США, плата за доставку — 995 долларов США. За цвет Aurora Red Metallic придется доплатить еще 395 долларов. Свое место на конвейере Volksagen Passat отдаст автомобилю с электрической силовой установкой и форматом кроссовера.

Ранее рассказывалось о том, что в Украину вернулся седан Volkswagen Passat.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку