Volkswagen обвинили в использовании нелегального программного обеспечения

Компанию уже не первый раз обвиняют в подобных действиях.

Советник Суда Европейского Союза заявил, что программное обеспечение Volkswagen Group, которое называется "температурное окно", является незаконным.

Об этом сообщили на сайте Automotive News.

На автопроизводителя открыто дело, поданное потребителями из Австрии, из-за программного обеспечения, ято управляет клапаном, который рециркулирует отработанные газы из выпускного отверстия двигателя.

Программное обеспечение перекрывает вентиль при температурах, выходящих за пределы диапазона 15-33 градусов Цельсия и на высотах выше 1000 метров, увеличивая выбросы оксидов азота. Потребители утверждают, что это запрещенное устройство, за которое им следует выплатить компенсацию.

Компания Volkswagen заявила, что "температурное окно", используемое в транспортных средствах группы VW, допустимо, поскольку его целью было предотвращение внезапным рискам повреждения двигателя.

Генеральный адвокат СЭС Атанасиос Рантос отметил, что суд в декабре прошлого года принял решение о том, что программное обеспечение для фальсификации выбросов было незаконным, даже если оно способствовало предотвращению старения или засорения двигателя.

Рантос сказал, что в соответствии с реальным условиям вождения в Австрии и соседней Германии "температурное окно" не нужно использовать, поскольку средняя температура была значительно ниже 15 градусов.

Адвокат также отметил, что программное обеспечение было "устройством поражения", и его роль в защите компонентов не может быть оправданием.

Если этот вывод подтвердит Суд ЕС, это станет последним ударом для Volkswagen в ряде дел, произошедших после 2015 года, когда Volkswagen использовал незаконное программное обеспечение для обмана испытаний выбросов в США.

Судьи обычно придерживаются мыслей советника, но не обязаны это делать.

Ранее сообщалось, что Volkswagen обязали уплатить своим клиентам за авто по три тысячи евро.

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