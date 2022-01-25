Volkswagen Passat четвертый год самый популярный автомобиль привезенный из-за рубежа: какие именно варианты выбирают водители

Эта модель очень популярна среди наших водителей из-за неплохой надежности и просторного салона.

Уже четыре года лидером по продажам среди автомобилей из-за границы становится Volkswagen Passat. Но это не удивительно, ведь за довольно небольшой ценник человек получает довольно неплохой автомобиль для всей семьи.

За последний год на авторынке Украины появилось более 30 тысяч автомобилей этой модели. Об этом на своем сайте сообщает Институт исследований авторынка.

В течение 2021 года в нашу страну привезли 30,7 тысячи автомобилей, что на 60% больше, чем в 2020. Именно в июле импорт автомобилей значительно поднялся (3 500 авто), а вот к концу года немного спал (2 600 авто). Такой быстрый рост можно объяснить пиком легализации "евроблях". Volkswagen Passat на европейских номерах было очень много, поэтому это отразилось на статистике.

Большая часть привезенных автомобилей была из Германии, а всего 22% от общего количества авто приходится на "подбитые" автомобили из США. Опять же здесь сыграла большую роль легализация “евроблях”.

Больше всего свежепригнанные Volkswagen Passat любят жители Львовской области. В 2021 году именно здесь приобрели 9.2% автомобилей от общего количества, а это на минуточку 2 800 авто. Следующими в рейтинге идут киевляне с результатом в 8.8%, что тоже немало.

Теперь давайте узнаем, какие именно Passat покупают украинцы. За прошлый год украинцы привозили четыре возрастные группы Volkswagen Passat: 2001 (Passat B5), 2008 (Passat B6), 2012 (Passat B7) и 2016 (Passat B8) годы. Надо отметить, что по сравнению с 2020 годом автомобилей старше 2007 года стало больше, опять же вспоминаем о "евробляхах". Что касается двигателей, то покупатели предпочитали дизельные автомобили, их привезли 60% (18 200 авто). О бензине тоже не забыли, их было 35% (10 000 авто).

Вариантов объема двигателей у VAG не так уж и много, поэтому здесь тоже без сюрпризов: среди бензиновых автомобилей лидером стал обычный 1.8, с таким агрегатом привезли 3 200 автомобилей. Среди дизельных победителем стал самый надежный двигатель – 2 литра, их привезли 10 200 авто.

Если вы частенько стоите в пробках, то уже заметили сами, что Volkswagen Passat больше всего в кузове универсал. Их привезли 17 тысяч автомобилей. Больше автомобиля по той же цене, кажется логической покупкой. Станет ли "народный автомобиль" еще более популярным — узнаем уже в 2023 году.

Напомним, что на рынке новых авто установлен рекорд : топ-30 машин, которые покупали украинцы 2021 года.