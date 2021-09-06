Volkswagen показал прототип автономного электрического фургона: он сможет видеть на 400 метров вперед

Автомобиль должен выйти в 2025 году и сначала будет предназначен для городов.

Volkswagen показал прототип автономного электрического фургона ID.Buzz, который они разрабатывают совместно с компанией Argo AI.

Об этом сообщает сайт Car and Driver.

Автомобиль получит ретро-футуристический дизайн, который имеет много общего с оригинальным Volkswagen Microbus, и это впервые можно посмотреть на его вид. На крыше ID.Buzz имеет цилиндрические датчики и систему лидара, которые будут помогать ему самостоятельно ездить.

Argo AI разработало систему, которая использует модули лидара, камеры, радиолокационных датчиков и бортовой компьютер, что позволяет машине смотреть на 400 метров вперед и видеть препятствия.

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Компания хочет сделать так, чтобы электрокар имел плавный и похожий на человеческий стиль вождения. Над программным обеспечением, которое использует машинное обучение для постоянного совершенствования, работают специалисты из 33 стран.

Разработчики рассказывают, что разработать систему автопилота невероятно сложно, в частности, потому, что компьютер должен спрогнозировать поведение пешеходов, велосипедистов и других транспортных средств на дороге. Каждый раз, когда прототип тестируют на дорогах, выявляются новые вещи, которые технология должна научиться распознавать.

Программное обеспечение может позволить автомобилю ориентироваться даже без GPS в случае необходимости, и система не будет требовать никаких изменений или обновления.

Volkswagen планирует создать для автономного фургона испытательный парк в Мюнхене в течение ближайших нескольких месяцев. Выпустить авто они хотят в 2025 году. Сначала оно будет сконцентрировано для движения в городах и доставке.

Производитель также отметил, что он работает над адаптацией опыта клиентов для будущих поездок. Это позволит людям заранее настроить климат-контроль и другие параметры, чтобы интерьер соответствовал их потребностям.

Ранее сообщалось, что Volkswagen навсегда откажется от механической коробки передач.

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