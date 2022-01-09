Volkswagen прекратил производство культового седана для рынка Европы

Пока решение заденет автомобили в кузове седан.

Компания Volkswagen решила приостановить продажи популярного седана Passat. Известно, что решение коснется только европейского рынка, где спрос на автомобиль наименьший.

Также известно, что с продажи исчезнет только седан, а вот универсал без проблем можно заказать у любого дилера. Об этом сообщает издательство Autocar.

По последним данным компании, европейские покупатели предпочитают именно Passat в кузове универсал, поэтому тратить деньги на производство седана нет смысла. Для тех, кому не нужен большой багажник – Volkswagen предлагает обратить внимание на фастбек Arteon.

Именно Arteon и стал "последним гвоздем в крышку гроба" традиционного Passat, ведь он в кузове В8 выпускался с 2014 года и кардинально не менялся за эти времена, а вот Arteon наоборот имеет тот же функционал, но гораздо интереснее по дизайну и техническим характеристикам.

Понятно, что Volkswagen планирует полностью снять линейку Passat с продажи. Глядя на факты – это логично. На рынке уже представлен идеальный аналог в виде Arteon, также в скором времени на дорогах должна появиться совершенно новая, электрическая модель – Volkswagen Aero-B. Именно она должна показать следующее направление развития компании.

Volkswagen выпускает модель Passat с 1973 года. За это время автомобиль "оброс" миллионами фанатов со всего мира.

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