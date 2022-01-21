Volkswagen возвращает на европейский рынок популярный электромобиль

Маленький электрический хэтчбек нравится многим водителям.

Уже более года электрический малыш VW e-Up! не доступен к продаже, но от этого его популярность не стала меньше. Люди покупают себе подержанные экземпляры и с радостью управляют ими.

И вот вдруг стало известно, что модель возвращается к дилерам. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Компания направила письма счастья и сообщила, что очень скоро автомобиль появится в продаже под именем e-Up! Style Plus. Что интересно, даже в базовой комплектации будущий владелец получит быструю зарядку CCS, сетевой зарядный кабель, колесные диски на 15 дюймов и кожаный руль. Запаса хода в 250 км должно хватить для комфортной эксплуатации в условиях города.

Подобная версия раньше была самой дорогой комплектацией e-Up! Машина имеет батарею на 32 кВт/ч, которая на быстрой зарядке может принимать мощность до 100 кВт/ч. Однако в компании ничего не рассказали о ценах. Ранее версия Style стоила 22420 евро (примерно 672 600 грн). Скорее всего, учитывая ситуацию на рынке автомобилей, машина может значительно подняться в цене.

Если учесть то, что у этого небольшого автомобиля конкурентов на рынке очень мало, то Volkswagen приняла правильное решение о возвращении модели к продаже. Небольшие габариты просто идеальны для большого города.

Напомним, что недавно Volkswagen анонсировал обновленный популярный хэтчбек.