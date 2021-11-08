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Volkswagen впервые показал новый бюджетный автомобиль на базе легендарной модели

Volkswagen впервые показал новый бюджетный автомобиль на базе легендарной модели

Volkswagen.com

Его появление на рынке ожидается в 2023 году.

Компания Volkswagen намерена выпустить новый бюджетный автомобиль — Polo Track.

Об этом сообщает Auto.cz.

Отметим, что подробных фото, позволяющих рассмотреть новую модель со всех сторон, пока нет. Производитель ограничился публикацией первого тизера, по которому судить о облике автомобиля сложно. На фото видна только затемненная передняя часть.

© Volkswagen.com
Volkswagen.com

Новинка создана для рынков Латинской и Южной Америки как замена недорогих моделей Gol и Voyage, причем де факто Polo Track станет родоначальником квартета компактных бюджетных легковушек. Самыми доступными моделями Volkswagen в Латинской и Южной Америке являются хэтчбек Gol и его производные – седан Voyage и пикап Saveiro. Все бюджетники выпускаются более десяти лет и базируются на старой платформе PQ24, разработанной в 1990-е годы.

Volkswagen Polo Track будет построен на модульной платформе MQB, являющейся основой нескольких других моделей VW Group. К примеру, соплатформенниками будущей новинки являются Audi TT и Q3, Volkswagen Golf, Passat, T-Roc, Teramont и Tiguan, Skoda Karoq и Octavia, Seat Ibiza, Leon и другие. Подробностей о Volkswagen Polo Track пока нет, но известно, что новое семейство автомобилей появится в продаже в Латинской Америке в 2023 году.

Появление Volkswagen Polo Track – часть масштабного плана марки, ориентированного на развитие продуктовой линейки бразильского подразделения. В него намерены инвестировать около миллиарда евро.

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