Volkswagen вскоре представит дешевый седан: что известно о новинке

Эту модель мир увидит в международный женский день.

Компания Volkswagen готовится к премьере нового бюджетного седана — Virtus .

Так, немецкий автопроизводитель презентует эту модель в международный женский день – 8 марта. Готовясь к этому событию, компания опубликовала тизер будущего серийного автомобиля.

Внешне рестайлинговый Virtus можно узнать по новой оптике со светодиодными бумерангами и рельефным передком. Бампер увеличился и получил увеличенные воздухозаборники, которые, однако, могут указывать на спортивную модификацию GTS. Боковины и задняя часть на снимки не попали, но, вероятно, изменений там не так много.

Основой Virtus станет масштабируемая архитектура MQB-A0-IN. В ближайшее время эта платформа будет использоваться во всех бюджетных моделях концерна Volkswagen.

В салоне недорогого седана могут появиться цифровая приборная панель и "мультимедийка" с экраном размерностью 10 дюймов – но, как и в случае со Skoda Slavia, такой комплект возможен для топовой версии. Базовая версия может получить аналоговую "приборку" и семидюймовый дисплей медиасистемы.

Ожидается, что в движение новый седан будет наводить 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с. связанный с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Еще один двигатель – 1,5-литровый наддувной с четырьмя цилиндрами. Его отдача – 150 л.с. В пару такому мотору предусмотрена роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

По некоторым данным, в Индии за автомобиль будут просить от 13 365 до 21 380 долларов. Конкретно для этого рынка Volkswagen Virtus разрабатывался с самого начала, но, разумеется, планы поменялись.